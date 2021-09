Caltanissetta, rogo nel quartiere Angeli: paura per i residenti, polizia e vigili del fuoco salvano alcuni anziani

Caltanissetta, rogo nel quartiere Angeli: paura per i residenti, polizia e vigili del fuoco salvano alcuni anziani

Sul luogo dell'incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco e due volanti della polizia che hanno provveduto ad evacuare alcune persone in difficoltà

17 Settembre 2021 18:09

Paura oggi pomeriggio nel quartiere Angeli, a ridosso del Cimitero per un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno provvedendo a domare le fiamme e due volanti della polizia, che insieme ai pompieri, hanno immediatamente provveduto ad evacuare soprattutto alcuni anziani in preda alla paura. Non vi sono feriti. Pare che il rogo sia scoppiato dopo che ignoti stavano squagliando del rame. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri, nuvola rossa ed è un s64 e l'altro falco 4. Chiesto l'intervento anche di un Canadair 27. Stanno operando sul posto due squadre del corpo forestale e la vettura dell'ispettore della forestale che ha collaborato con il dos dei vigili del fuoco e due squadre dei vigili del fuoco.



