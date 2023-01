Salute 166

Caltanissetta, riunione in Prefettura sulla sanità: si punta a strategia operativa comune per risolvere criticità

LAssessore regionale ha evidenziato il totale impegno della Regione e dell’Assessorato della salute teso a migliorare la rete ospedaliera e in generale i servizi sanitari

Redazione

Si è svolta nella mattinata di oggi, nella Sala protezione civile del Palazzo del Governo, una riunione della Conferenza provinciale permanente finalizzata a stimolare forme di leale collaborazione sulle problematiche sanitarie che interessano il territorio provinciale. Al tavolo, presieduto dal Prefetto di Caltanissetta, S.E. dott.ssa Chiara Armenia, hanno partecipato l’Assessore regionale della salute, dott.ssa Giovanna Volo, il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, quale rappresentante dell’ANCI, gli altri Sindaci della provincia nonché il Commissario straordinario della Azienda Sanitaria provinciale dott. Alessandro Caltagirone insieme al direttore di presidio dell'ospedale Sant'Elia Benedetto Trobia.

In apertura il Prefetto, dopo aver ringraziato l’Assessore regionale per la sua presenza quale significativo indicatore di prossimità nei confronti delle problematiche di questo territorio, ha sottolineato come l’odierno tavolo si propone di instaurare un dialogo tra tutti soggetti interessati su talune criticità che sono state segnalate. In particolare, il Prefetto ha messo in rilievo come a fronte di una tematica delicata e ampia quale quella avente ad oggetto l’offerta di servizi sanitari sul territorio, solo una strategia operativa comune, che tenga conto delle necessità dell’intero territorio provinciale, senza abbandonarsi a visioni ristrette ed individualiste, potrà contribuire a migliorare in maniera significativa ed efficace la qualità dei servizi sanitari resi nei confronti della collettività.

Nel corso della riunione l’Assessore regionale ha preliminarmente evidenziato il totale impegno della Regione e dell’Assessorato della salute teso a migliorare la rete ospedaliera e in generale i servizi sanitari e ha rimarcato l’importanza di un confronto costruttivo con le realtà territoriali. Peraltro, nella circostanza l’Assessore ha brevemente illustrato le diverse iniziative e i progetti, taluni dei quali già avviati, messi in cantiere e attraverso i quali la Regione siciliana sta cercando di elaborare soluzioni efficaci per tentare di superare le variegate problematiche sanitarie.

I Sindaci presenti al tavolo hanno espresso profondo apprezzamento per l’importante occasione di confronto fornita dall’odierna seduta della Conferenza provinciale permanente e, nell’accogliere l’invito del Prefetto ad avviare forme di cooperazione unitarie nell’esclusivo interesse del bene comune, si sono mostrati disponibili a procedere secondo un disegno operativo univoco che, alienandosi da qualunque posizione prettamente locale, consenta di approntare azioni coerenti che nel complesso concorrano a rafforzare la rete territoriale e, più in generale, a migliorare la qualità del servizio sanitario in tutta la provincia. In chiusura l’Assessore regionale, nel ringraziare tutti i Sindaci per l’ampia disponibilità dimostrata, ha formulato l’auspicio che venga intrapreso un percorso comune nell’esclusivo intento di migliorare la qualità dell’offerta sanitaria sul territorio.



