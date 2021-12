Caltanissetta, riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza: più controlli per le feste

Caltanissetta, riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza: più controlli per le feste

Il Prefetto ha disposto un rafforzamento dei controlli sugli obiettivi ritenuti a rischio e sui poli commerciali

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Caltanissetta, dott.ssa Chiara Armenia, ha presieduto una riunione del Comitato per l’ordine alla sicurezza pubblica alla presenza del Questore di Caltanissetta, dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nella circostanza, in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie, il Prefetto, alla luce degli apporti informativi resi dai responsabili provinciali delle Forze di Polizia, ha disposto, in aderenza alle direttive ministeriali, la massima intensificazione dei servizi di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio, ribadendo, inoltre, il rafforzamento delle attività di vigilanza all’osservanza delle misure governative al contenimento del contagio da Covid – 19 e all’osservanza delle vigenti prescrizioni in ordine al possesso della certificazione verde.

Peraltro, preso atto che tradizionalmente i giorni avvenire sono caratterizzati da maggiore movimentazione sul territorio, con l’organizzazione di incontri ed eventi di vario tipo, connotati da maggiore complessità per via del perdurare dell’emergenza epidemiologica in atto, il Prefetto ha disposto un rafforzamento dei controlli sugli obiettivi ritenuti a rischio e sui poli commerciali in cui maggiore è la concentrazione delle persone.

Sorvegliati speciali, infine, saranno tutti luoghi della movida e, in generale, le zone urbane in cui solitamente si registra una folta presenza, soprattutto nelle ore serali, di giovani. L’odierna riunione di Comitato, inoltre, ha rappresentato l’occasione per la stipula con i Sindaci dei Comuni di Milena, San Cataldo e Serradifalco i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e l’installazione di sistemi di videosorveglianza, la cui finalità è di adottare, nel rispetto delle reciproche competenze, strategie congiunte volte a contrastare le diverse forme di illegalità e garantire ai cittadini il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita urbana.

Gli anzidetti progetti si uniscono ad analoghe attività presentate lo scorso anno dai Comuni di Caltanissetta, Resuttano, Riesi e Sommatino. L’iniziativa si colloca nel solco del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 la quale indica, tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

I progetti elaborati dai Comuni sono stati valutati favorevolmente dal Comitato che ha esaminato la loro aderenza alle indicazioni ministeriali. Tali progetti – che hanno la finalità di incrementare la prevenzione e il contrasto alla criminalità diffusa e predatoria con il contestuale obiettivo di intensificare lo scambio informativo fra le Forze dell’Ordine e la Polizia locale - saranno valutati successivamente da un’apposita Commissione istituita presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che curerà l’approvazione della graduatoria delle Amministrazioni che ne hanno presentato istanza ai fini della successiva erogazione delle risorse.



