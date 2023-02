Cronaca 1823

Caltanissetta, ritrovato ordigno in un terreno: la polizia ha cinturato l'area

In mattinata è previsto l'arrivo degli artificieri da Palermo

Rita Cinardi

Un ordigno bellico di circa 20 centimetri è stato ritrovato in un terreno agricolo privato in contrada Favarella. A fare la scoperta il proprietario del campo che stava facendo dei lavori di aratura. Sul posto è intervenuta la polizia che ha cinturato l'area. In mattinata è previsto l'arrivo degli artificieri da Palermo. Le attività sono coordinate dalla Prefettura di Caltanissetta.

"Si tratta di un ordigno bellico - scrive la Prefettura - verosimilmente proiettile di artiglieria lungo 20 cm. e largo 8 in pessimo stato di conservazione risalente al secondo conflitto mondiale. In pari data questa Prefettura ha tempestivamente richiesto l’intervento del 4° Reggimento Guastatori dell’Esercito Italiano di Palermo al fine di procedere con urgenza alle operazioni di rimozione e bonifica del residuato bellico in argomento, disponendo contestualmente le occorrenti misure di sicurezza e di assistenza sanitaria a tutela degli artificieri e del personale delle Forze dell’Ordine e della C.R.I. presenti sul posto nella circostanza".

Un altro residuato bellico (dovrebbe trattarsi di un proiettile di mortaio inesploso) è stato individuato ieri sera nei pressi di Acate, lungo la strada provinciale 87, nei pressi della strada statale 115, in direzione di Marina di Acate. La zona è stata chiusa al traffico con un'ordinanza del sindaco di Acate, Giovanni Di Natale, fino all'arrivo degli artificieri. La zona del ritrovamento non è distante dalla zona costiera, che fu teatro, nel luglio 1943, dello sbarco degli Alleati, proprio nella zona tra Scoglitti, Marina di Acate e Gela.

(Foto Archvio)



(Foto Archvio)

