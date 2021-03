Caltanissetta, riti pasquali in sicurezza: celebrazioni in tutte le parrocchie della Diocesi

Caltanissetta, riti pasquali in sicurezza: celebrazioni in tutte le parrocchie della Diocesi

Le celebrazioni pasquali saranno presiedute dal Vescovo nel rispetto delle norme di sicurezza anti-pandemia

Redazione

27 Marzo 2021 11:51

Le celebrazioni di tutti i riti pasquali si svolgeranno regolarmente in tutte le parrocchie della Diocesi, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-pandemia: distanziamento sociale e sanificazione. Nel capoluogo il Vescovo, Mons. Mario Russotto, presiederà le celebrazioni in Cattedrale secondo il seguente calendario: Domenica delle Palme, 28 marzo: Solenne Pontificale alle ore 10,30; Giovedì Santo, 1 aprile: S. Messa Crismale alle ore 10,00; Giovedì Santo, 1 aprile: S. Messa In Coena Domini alle ore 18,00; Venerdì Santo, 2 aprile: Azione Liturgica nella Passione del Signore alle ore 17,00; Sabato Santo, 3 aprile: Veglia Pasquale alle 19,00; Domenica 4 aprile, Pasqua di Resurrezione: Solenne Pontificale alle 10,30.

Sarà possibile seguire tutte le celebrazioni della Settimana Santa in diretta sul canale YouTube: Diocesi di Caltanissetta; sulle pagine Facebook: Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Caltanissetta, L’Aurora Web News e La voce del Vescovo.



