Caltanissetta, rissa tra due nuclei familiari: in tre finiscono in pronto soccorso. Saranno denunciati

A uno di loro, un anziano, è stata ricucita una ferita sulla fronte dove era stato raggiunto da una bastonata

Rita Cinardi

Rissa ieri in via Salvo D'Acquisto tra appartenenti a due diversi gruppi familiari per futili motivi. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia che hanno riportato la calma e identificato sei persone, 4 uomini e due donne, tutti maggiorenni, tre di essi hanno riportato ferite e sono stati condotte al pronto soccorso. Uno di loro, il più anziano ha anche riportato una ferita alla testa ed è stato necessario medicarlo con i punti di suturazione. La polizia sta ricostruendo le fasi dell'accaduto. I tre saranno denunciati per rissa aggravata.



