Cronaca 754

Caltanissetta. Ripristinato serbatoio, da stasera riparte distribuzione idrica: ecco i turni

Riprenderà regolarmente la distribuzione nelle zone h24 di Poggio S. Elia e via Paladini (zona bassa)

Redazione

27 Luglio 2021 12:33

Caltaqua comunica che Siciliacque ha ripristinato le portate idriche al serbatoio San Giuliano, pertanto da stasera riprenderà regolarmente la distribuzione nelle zone h24 di Poggio S. Elia e via Paladini (zona bassa). Dopodomani, 29 luglio, riprenderà nelle zone Firrio, ASI Stazzone e Angeli. La distribuzione e le turnazioni nelle altre zone della città non hanno subito disservizi, per cui rimangono invariate. La distribuzione nel quartiere S. Barbara da domani avverrà tutti i giorni anziché h24.



Caltaqua comunica che Siciliacque ha ripristinato le portate idriche al serbatoio San Giuliano, pertanto da stasera riprenderà regolarmente la distribuzione nelle zone h24 di Poggio S. Elia e via Paladini (zona bassa). Dopodomani, 29 luglio, riprenderà nelle zone Firrio, ASI Stazzone e Angeli. La distribuzione e le turnazioni nelle altre zone della città non hanno subito disservizi, per cui rimangono invariate. La distribuzione nel quartiere S. Barbara da domani avverrà tutti i giorni anziché h24.

Ti potrebbero interessare