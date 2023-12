Attualita 708

Caltanissetta, riprende la distribuzione idrica: ecco la nuova programmazione

La società Siciliacque ha concluso l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione

Redazione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto di aver concluso l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione che nei giorni scorsi avevano reso necessaria l’interruzione dell’esercizio agli acquedotti Ancipa e Blufi con conseguenze sulla distribuzione programmata a Caltanissetta e nelle zone balneari di Butera.

Alla luce della ripresa dell’esercizio degli acquedotti Ancipa e Blufi, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riavviato la distribuzione così come di seguito specificato: CALTANISSETTA. Oggi, giovedì 14 dicembre, aree H24 via Padre Scuderi, centro storico e Poggio Sant’Elia. Domani, venerdì 15 dicembre, distribuzione giornaliera Centro Balate, centro storico Sant’Anna, Sanatorio, Angeli via Cavour, Cinnirella, Villaggio Santa Barbara e Trabonella.

Sabato 16 dicembre, rimanenti aree in regime H24 e ripresa della usuale programmazione. BUTERA (ZONE BALNEARI). Oggi, giovedì 14 dicembre, ripresa della distribuzione.



