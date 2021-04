Sport 97

Caltanissetta, riparte la pallacanestro: la Cusn Basket si allena in vista del campionato di promozione

Gli allenamenti e il campionato, saranno molto ostici, ma è importante abituarsi a convivere con il virus

Redazione

23 Aprile 2021 12:01

La società sportiva di pallacanestro, CUSN Basket Caltanissetta, capitanata dallo storico presidente Aurelio Armatore (attualmente giocatore di pallacanestro nella nazionale italiana Maxibasket) e allenata da coach Armando Turturici, giorno 22 aprile ha ripreso gli allenamenti in vista dell'imminente campionato di promozione a cui si è iscritta. A collaborare direttamente e indirettamente con il CUSN ci saranno anche i dirigenti delle altre due storiche società di basket di Caltanissetta, l'AIRAM e l'INVICTA.

Si tratta di un forte segnale di ripresa di una normalità tanto agognata da tutti che mantiene accese le speranze per un futuro della pallacanestro a Caltanissetta, sulla scia dei tanti successi - ormai di un passato quasi remoto - che la nostra città vanta (non molti sanno che a Caltanissetta c'è stata anche la serie B). Gli allenamenti e il campionato, a causa dei severissimi protocolli anti-COVID, saranno molto ostici, ma è importante abituarsi alla convivenza con questo dannato nemico se vogliamo tornare a fare canestro nel basket, come nella vita. Il 90% degli atleti della squadra è composto da giovani locali che devono necessariamente riprendere una vita normale, fatta anche di sanissimo sport, in un ambiente altrettanto sano.



