Attualita 188

Caltanissetta, rifiuti: da lunedì a Gessolungo saranno rimossi i contenitori stradali

Prosegue nelle contrade, l'estensione del "porta a porta". Da lunedì a sabato verrà consegnato il kit

Redazione

04 Giugno 2021 12:23

Da lunedì 7 giugno saranno eliminati i contenitori stradali di prossimità per la raccolta dei rifiuti posizionati a Gessolungo, lungo la Strada provinciale 202, nel tratto che ricade alle spalle di una concessionaria automobilistica licenziataria di svariati brand. La dismissione dei contenitori stradali rientra nel progetto di estensione del servizio di raccolta differenziata “Porta a porta” nelle contrade avviato lo scorso mese di maggio. L’eliminazione dei contenitori stradali posizionati in quel punto di snodo lungo la S.P. 202 contribuirà a eliminare drasticamente il proliferare delle micro-discariche a cielo aperto e il continuo abbandono dei rifiuti indifferenziati esposti accanto ai contenitori presenti.

Un’incresciosa abitudine di chi non ha rispetto dell’ambiente né senso civico che l’Amministrazione comunale - con il supporto logistico di Dusty - intende combattere, lavorando in modo sinergico applicando le sanzioni, come accaduto nelle scorse settimane, ed elevando le multe ai residenti che si ostinano a non rispettare le corrette modalità di conferimento. Per agevolare gli utenti che risiedono a Gessolungo e nelle aree limitrofe interessate dall’avvio del servizio “Porta a porta” impossibilitati a recarsi negli uffici Dusty (Via Paolo. Chinnici - zona industriale), dal lunedì al sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30 per ritirare il kit completo dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata,

Dusty effettuerà la consegna a domicilio per le utenze domestiche, solo previa prenotazione telefonica tramite il numero verde 800 164722 (da rete fissa) e/o il numero bianco 095 2938520 (da rete mobile), attivi dal lunedì al sabato (domenica non operativo) dalle 9:00 alle 13:00; e dalle 15:00 alle 17:00.

Le consegne dei kit - sia a domicilio, sia presso gli uffici Dusty - avverranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza per tutelare la salute dei residenti e del personale ecologico Dusty. Si ricorda che per potersi avvalere dei kit, l’utente dovrà mostrare la tessera sanitaria del titolare dell’utenza e l’ultima bolletta Tari pagata.

COSA COMPRENDE IL KIT DELLA DIFFERENZIATA: mastello verde per la raccolta di vetro e metalli· sacchi biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, un mastello areato e un mastello da esposizione stradale; sacchi gialli trasparenti per la raccolta degli imballaggi di plastica; sacchi trasparenti grigi e un mastello (ossia piccolo contenitore) per la raccolta del rifiuto secco residuo; sacchi blu trasparenti per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone.

Agli utenti che risiedono nelle contrade coinvolti dall’estensione del servizio dedicato, si chiede la massima collaborazione perché è solo grazie al loro contributo, che si potrà più velocemente avviare il virtuoso processo di cambiamento sociale e sradicare la pessima abitudine dei cittadini di abbandonare i rifiuti lungo le assi viarie che deturpano l’ambiente.



Da lunedì 7 giugno saranno eliminati i contenitori stradali di prossimità per la raccolta dei rifiuti posizionati a Gessolungo, lungo la Strada provinciale 202, nel tratto che ricade alle spalle di una concessionaria automobilistica licenziataria di svariati brand. La dismissione dei contenitori stradali rientra nel progetto di estensione del servizio di raccolta differenziata "Porta a porta" nelle contrade avviato lo scorso mese di maggio. L'eliminazione dei contenitori stradali posizionati in quel punto di snodo lungo la S.P. 202 contribuirà a eliminare drasticamente il proliferare delle micro-discariche a cielo aperto e il continuo abbandono dei rifiuti indifferenziati esposti accanto ai contenitori presenti. Un'incresciosa abitudine di chi non ha rispetto dell'ambiente né senso civico che l'Amministrazione comunale - con il supporto logistico di Dusty - intende combattere, lavorando in modo sinergico applicando le sanzioni, come accaduto nelle scorse settimane, ed elevando le multe ai residenti che si ostinano a non rispettare le corrette modalità di conferimento. Per agevolare gli utenti che risiedono a Gessolungo e nelle aree limitrofe interessate dall'avvio del servizio "Porta a porta" impossibilitati a recarsi negli uffici Dusty (Via Paolo. Chinnici - zona industriale), dal lunedì al sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30 per ritirare il kit completo dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata, Dusty effettuerà la consegna a domicilio per le utenze domestiche, solo previa prenotazione telefonica tramite il numero verde 800 164722 (da rete fissa) e/o il numero bianco 095 2938520 (da rete mobile), attivi dal lunedì al sabato (domenica non operativo) dalle 9:00 alle 13:00; e dalle 15:00 alle 17:00. Le consegne dei kit - sia a domicilio, sia presso gli uffici Dusty - avverranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza per tutelare la salute dei residenti e del personale ecologico Dusty. Si ricorda che per potersi avvalere dei kit, l'utente dovrà mostrare la tessera sanitaria del titolare dell'utenza e l'ultima bolletta Tari pagata. COSA COMPRENDE IL KIT DELLA DIFFERENZIATA: mastello verde per la raccolta di vetro e metalli· sacchi biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, un mastello areato e un mastello da esposizione stradale; sacchi gialli trasparenti per la raccolta degli imballaggi di plastica; sacchi trasparenti grigi e un mastello (ossia piccolo contenitore) per la raccolta del rifiuto secco residuo; sacchi blu trasparenti per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone. Agli utenti che risiedono nelle contrade coinvolti dall'estensione del servizio dedicato, si chiede la massima collaborazione perché è solo grazie al loro contributo, che si potrà più velocemente avviare il virtuoso processo di cambiamento sociale e sradicare la pessima abitudine dei cittadini di abbandonare i rifiuti lungo le assi viarie che deturpano l'ambiente.

Ti potrebbero interessare