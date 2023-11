Cronaca 1118

Caltanissetta, rientrata la rivolta al carcere Malaspina: i detenuti avrebbero danneggiato le telecamere di videosorveglianza

Tutto è iniziato alle 14 di oggi quando alcuni detenuti hanno sottratto le chiavi a una guardia per poi barricarsi all'interno di un reparto

Rita Cinardi

24 Novembre 2023 18:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-rientrata-la-rivolta-al-carcere-malaspina-i-detenuti-avrebbero-danneggiato-le-telecamere-di-videosorveglianza Copia Link Condividi Notizia

Starebbe rientrando la protesta scoppiata oggi pomeriggio al carcere Malaspina di Caltanissetta. La situazione, che a un certo punto rischiava di essere esplosiva, si starebbe normalizzando ma, per maggiore sicurezza, stanno arrivando a Caltanissetta rinforzi della polizia penitenziaria da altre strutture siciliane. La rivolta è cominciata intorno alle 14 di oggi quando alcuni detenuti avrebbero sottratto le chiavi ad una guardia e dopo aver aperto altre celle si sono barricati all’interno di un reparto. Una trentina, per la maggior parte italiani, i detenuti che hanno preso parte alla protesta e al culmine della rivolta avrebbero anche danneggiato le telecamere di videosorveglianza. Immediatamente dalla questura e dalla compagnia dei carabinieri sono stati inviati agenti e militari dell'Arma per dare manforte agli agenti della polizia penitenziaria. Alla base della rivolta, a quanto pare, la mancanza di acqua calda e la tempistica con la quale vengono lavorate le pratiche per concedere i permessi. Sul posto è arrivato anche il magistrato di pubblica sorveglianza. Al termine di un’opera di mediazione i detenuti avrebbero desistito dal continuare. In atto sembrerebbe che la rivolta è stata sedata.



Starebbe rientrando la protesta scoppiata oggi pomeriggio al carcere Malaspina di Caltanissetta. La situazione, che a un certo punto rischiava di essere esplosiva, si starebbe normalizzando ma, per maggiore sicurezza, stanno arrivando a Caltanissetta rinforzi della polizia penitenziaria da altre strutture siciliane. La rivolta è cominciata intorno alle 14 di oggi quando alcuni detenuti avrebbero sottratto le chiavi ad una guardia e dopo aver aperto altre celle si sono barricati all'interno di un reparto. Una trentina, per la maggior parte italiani, i detenuti che hanno preso parte alla protesta e al culmine della rivolta avrebbero anche danneggiato le telecamere di videosorveglianza. Immediatamente dalla questura e dalla compagnia dei carabinieri sono stati inviati agenti e militari dell'Arma per dare manforte agli agenti della polizia penitenziaria. Alla base della rivolta, a quanto pare, la mancanza di acqua calda e la tempistica con la quale vengono lavorate le pratiche per concedere i permessi. Sul posto è arrivato anche il magistrato di pubblica sorveglianza. Al termine di un'opera di mediazione i detenuti avrebbero desistito dal continuare. In atto sembrerebbe che la rivolta è stata sedata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare