Caltanissetta, ricominciano i lavori di ampliamento del Tribunale: sarà presente anche Cancelleri

Il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, prenderà parte lunedì 12 aprile alla consegna dei lavori

Redazione

10 Aprile 2021 20:35

Lunedì 12 aprile il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri sarà in Sicilia per i seguenti appuntamenti: consegna del cantiere per il completamento dei lavori di ampliamento del Tribunale di Caltanissetta e incontro presso la prefettura di Enna per continuare i lavori del tavolo tecnico già promosso dal Prefetto sul tema della viabilità ennese. Nel primo pomeriggio, Cancelleri parteciperà al Consiglio comunale di Enna per affrontare tematiche infrastrutturali locali.



