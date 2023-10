Cronaca 2126

Caltanissetta. Riceve avviso di pagamento Imu da 4.551 euro: "Vorrei capire perché, ma avere informazioni è impossibile"

Una cifra notevole quella indicata nell'avviso ma ad oggi la nostra lettrice non è riuscita a venire a capo della vicenda

Rita Cinardi

Ha ricevuto un sollecito di pagamento Imu da 4.551 euro ma, a un mese e mezzo dall'arrivo della raccomandata, avere spiegazioni sembra impossibile. A raccontarci l'accaduto è una cittadina nissena che ha ricevuto la "mazzata" dal Comune di Caltanissetta il 30 agosto. Da allora ha cercato di contattare tutti i numeri di telefono indicati nella lettera, ha inviato delle pec, e mail che le sono state riferite al telefono, ma senza risultato. Ad oggi non è dato sapere perché deve pagare quei soldi. "Mi sono recata anche all'Ufficio Tributi - spiega la nostra lettrice - ma è presente una sola persona con persone presenti in fila già dalle 7 del mattino. Una sola persona si occupa di rispondere al telefono, gestire gli utenti presenti, protocollare. Poi a una certa ora ti dicono che l'ufficio chiude e non è presente neanche un tagliacode. Parliamo di un Comune da 60mila abitanti. Non di un piccolo centro. Io prima di pagare questa cifra, che non è una cifra da niente, voglio capire a cosa si riferiscono questi soldi. E' un mio diritto".



