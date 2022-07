Cronaca 1855

Caltanissetta, riapre la terapia intensiva covid-19: ricoverato paziente di 47 anni

Da mesi il reparto era ormai chiuso ma, viste le condizioni del paziente, positivo al covid-19, è stata immediatamente disposta la riapertura

Rita Cinardi

08 Luglio 2022 21:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-riapre-la-terapia-intensiva-covid-19-ricoverato-paziente-di-47-anni Copia Link Condividi Notizia

Oggi pomeriggio ha riaperto dopo mesi la terapia intensiva Covid del Sant’Elia per un paziente di 47 anni arrivato in ospedale con una endocardite. Da mesi il reparto era ormai chiuso ma, viste le condizioni del paziente, positivo al covid-19, è stata immediatamente disposta la riapertura dal direttore di presidio Benedetto Trobia. Il paziente sarà gestito esclusivamente dagli stessi cardiologi. Continuano ad aumentare i contagi in provincia di Caltanissetta e al momento il reparto di Malattie Infettive, con 24 posti letto, è interamente occupato. Altri pazienti, con sintomi meno gravi, sono stati ricoverati nei locali della ex Rsa di via Luigi Monaco.



Oggi pomeriggio ha riaperto dopo mesi la terapia intensiva Covid del Sant'Elia per un paziente di 47 anni arrivato in ospedale con una endocardite. Da mesi il reparto era ormai chiuso ma, viste le condizioni del paziente, positivo al covid-19, è stata immediatamente disposta la riapertura dal direttore di presidio Benedetto Trobia. Il paziente sarà gestito esclusivamente dagli stessi cardiologi. Continuano ad aumentare i contagi in provincia di Caltanissetta e al momento il reparto di Malattie Infettive, con 24 posti letto, è interamente occupato. Altri pazienti, con sintomi meno gravi, sono stati ricoverati nei locali della ex Rsa di via Luigi Monaco.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare