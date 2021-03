Cronaca 2523

Caltanissetta, riapre la Rianimazione Covid: nella notte due nisseni ricoverati in terapia intensiva

Hanno entrambi 63 anni. Il capoluogo al momento registra 159 casi e 25 ricoverati in degenza ordinaria. Si abbassa anche l'età dei ricoverati

Rita Cinardi

12 Marzo 2021 08:46

All'aumento dei contagi è corrisposta la riapertura della Rianimazione Covid dell'ospedale Sant'Elia dove nella notte sono stati ricoverati due pazienti. Si tratta di due nisseni, un uomo e una donna, entrambi di 63 anni. Il primo è giunto in pronto soccorso covid-19 e, vista la gravità dei sintomi, è stato trasferito direttamente in Terapia Intensiva. La seconda, invece, era stata ricoverata appena qualche giorno prima in Malattie Infettive. Poi le sue condizioni si sono aggravate ed è stato disposto il trasferimento in Rianimazione. Altri due pazienti ricoverati in Malattie Infettive potrebbero essere trasferiti in Terapia Intensiva nelle prossime ore. E' il capoluogo a far registrare al momento il maggior numero di positivi in provincia con 159 casi attuali, 25 ricoverati e 2 in terapia intensiva. Si abbassa anche l'età media dei ricoverati. Nella Rsa, al momento, sono ricoverati tre uomini di 36, 31 e 49 anni e due donne di 50 e 23 anni. Le loro condizioni comunque, al momento non destano preoccupazioni.



