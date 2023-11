Caltanissetta, revocato divieto temporaneo di consumo dell'acqua per uso alimentare in via Redentore

Caltanissetta, revocato divieto temporaneo di consumo dell'acqua per uso alimentare in via Redentore

Il divieto riguardava le abitazioni che vanno dall'incrocio con via San Giovanni Bosco all'incrocio con via Messina

Redazione

Il sindaco di Caltanissetta, a seguito della nota pervenuta dall’ASP di Caltanissetta, Dipartimento di prevenzione servizio igiene degli alimenti e nutrizione, con la quale comunica che, dal rapporto di prova n. 693/23, gli esiti delle prove eseguite sono rientrati nei limiti prescritti dal D.Lgs. 18/2023, revoca, con decorrenza immediata, l’Ordinanza Sindacale n. 29 del 15/11/2023 con la quale è stato vietato temporaneamente il consumo dell’acqua per usi alimentari alle utenze di via Redentore, dall'incrocio con via San Giovanni Bosco all'incrocio con via Messina



