Cronaca 2932

Caltanissetta. Resta bloccata in ascensore, una volta liberata cade e si rompe il femore

La donna, una ottantenne residente in un condominio di via Guastaferro, è stata trasportata in ospedale

Redazione

18 Luglio 2021 10:04

Prima è rimasta bloccata in ascensore poi, una volta liberata, è inciampata rompendosi il femore. Mattinata da dimenticare per un'anziana di 80 anni che alla fine è stata condotta all'ospedale Sant'Elia dove sarà sottoposta ad un intervento chirurgico. A liberare l'anziana, rimasta bloccata in un condominio di via Guastaferro, sono stati i suoi vicini di casa, saliti nel locale macchine dell'ascensore. La donna al momento di uscire dalla cabina è caduta rompendosi il femore. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia.



