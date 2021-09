Cronaca 537

Caltanissetta, resistenza a pubblico ufficiale: assolti i due tunisini che erano fuggiti dal Sant'Elia

L'episodio si era verificato la sera del 17 giugno. Il Pm aveva chiesto 9 mesi

Rita Cinardi

16 Settembre 2021 17:02

Assolti dal giudice monocratico Emanuela Carrabbotta i due tunisini che il 17 giugno scorso erano fuggiti dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e poi, una volta ritrovati, avevano opposto resistenza ai carabinieri. Il pm Stefano Strino aveva chiesto una condanna di 9 mesi ma il giudice ha deciso per l’assoluzione alla luce della tenuità della condotta. I due tunisini di 21 e 23 anni, difesi dagli avvocati Martina Vurruso e Riccardo Palermo, la sera del 17 giugno si erano fatti accompagnare in ospedale dicendo di accusare dei malesseri. Una volta arrivati al Sant'Elia, e in attesa degli esami diagnostici, erano fuggiti da una finestra. I carabinieri li avevano ritrovati la mattina dopo mentre camminavano a San Cataldo in via Babbaurra. Quando i militari dell'Arma hanno proceduto all'identificazione i due avevano opposto resistenza ed erano stati arrestati.



Assolti dal giudice monocratico Emanuela Carrabbotta i due tunisini che il 17 giugno scorso erano fuggiti dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e poi, una volta ritrovati, avevano opposto resistenza ai carabinieri. Il pm Stefano Strino aveva chiesto una condanna di 9 mesi ma il giudice ha deciso per l'assoluzione alla luce della tenuità della condotta. I due tunisini di 21 e 23 anni, difesi dagli avvocati Martina Vurruso e Riccardo Palermo, la sera del 17 giugno si erano fatti accompagnare in ospedale dicendo di accusare dei malesseri. Una volta arrivati al Sant'Elia, e in attesa degli esami diagnostici, erano fuggiti da una finestra. I carabinieri li avevano ritrovati la mattina dopo mentre camminavano a San Cataldo in via Babbaurra. Quando i militari dell'Arma hanno proceduto all'identificazione i due avevano opposto resistenza ed erano stati arrestati.

Ti potrebbero interessare