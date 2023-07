Cronaca 584

Caltanissetta, residente di contrada Giannittello/Niscima: "Chi ripulisce i fondi occupati da Cmc, Anas ed Empedocle?"

Il lettore ci segnala anche la presenza in zona di una discarica abusiva

Redazione

Gent.ma redazione in merito agli incendi e alle esternazioni del Sindaco vi comunico che in zona sotto viadotto (Fossa Mumia), Giannittello/Niscima/SP 6 bis, ci sono fondi, ANCORA E SENZA MOTIVO, sottoposti ad occupazione temporanea da parte di CMC, ANAS, EMPEDOCLE, in merito ai lavori del raddoppio della 640, ai quali competerebbe la scerbatura e la pulizia dei fondi e ai quali ogni anno invio PEC senza riscontro per evitare potenziali pericoli di incendio ai fondi limitrofi.

Ne approfitto per dirvi che da tempo in zona sussiste anche una discarica abusiva.

Grazie per la collaborazione.

Ignazio Cino



