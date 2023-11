Cronaca 613

Caltanissetta, residente denuncia: "Degrado sulla Sp 6bis e lungo la via Torrente di Niscima"

L'amaro sfogo di chi è costretto a vivere tra la spazzatura abbandonata dai soliti ignoti

Redazione

Stato di degrado lungo la Sp 6 bis e quindi anche in via Torrente di Niscima viene denunciato da una residente. Un'area diventata ormai una discarica a cielo aperto . "I rifiuti abbandonati da una pluralità di ignoti - denuncia Sonia Gambino - sono un vero e proprio flagello, sia per il nostro ambiente che per il decoro di Caltanissetta. Le strade dei nostri territori sono spesso un pessimo biglietto da visita per chi le percorre. I materiali dispersi, inoltre, si frammentano in microplastiche che vanno a contaminare i campi coltivati, i corsi d’acqua e, in definitiva, la catena alimentare cui anche noi attingiamo, e pericolosamente vanno anche a intasare il canale di scolo delle acque".

Secondo la segnalazione c'è di tutto e di più e le fotografie trasmesse alla redazione di Seguonews sono emblematiche. "Capisco che la responsabilità di questo degrado - aggiunge la donna - è di cittadini incivili, ma questo non significa che i residenti della zona, compresa me, siano costretti a stare in mezzo alla spazzatura. Ho segnalato la cosa agli operatori Dusty che giornalmente passano dalla strada, ma mi è stato risposto che loro non possono provvedere, perché se raccogliendo la spazzatura per la strada, si facessero male sarebbe un problema. Mi hanno consigliata di usare l’App della Dusty per la segnalazione di rifiuti sul territorio, peccato che non funziona. Quindi chiedo a chi di dovere di provvedere al più presto alla bonifica di queste aree".



