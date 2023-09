Cronaca 1416

Caltanissetta, relazione della Dia: estorsioni e droga i business, scarcerati tre uomini d'onore

Gli investigatori per il secondo semestre del 2022 hanno evidenziato che poco è cambiato all'interno di cosa nostra

Redazione

Le consorterie operanti a Caltanissetta propendono al traffico di sostanze stupefacenti e alle estorsioni. È lo scatto fotografico effettuato dalla Direzione investigativa antimafia sul territorio nisseno nell’ambito della seconda relazione semestrale del 2022. Confermato nel territorio provinciale l’articolazione di cosa nostra: nella parte settentrionale della provincia, i mandamenti di Mussomeli e di Vallelunga Pratamento sotto l’influenza della famiglia Madonia, sul versante meridionale invece i mandamenti di Riesi e Gela. Nell’ambito di quest’ultimo mandamento, oltre alla famiglia di Niscemi, operano le locali famiglie di cosa nostra degli Emmanuello e dei Rinzivillo.

Una organizzazione criminale in provincia che si potrebbe riorganizzare visto che tre uomini d’onore di Gela, Campofranco e Mazzarino sono stati scarcerati dopo anni di detenzione. La stidda, invece, continua a mantenere la sua influenza nei territori di Gela e Niscemi. Le attività investigative concluse, nell’infliggere duri colpi alle famiglie mafiose della provincia nissena, hanno fatto emergere il ruolo rivestito da personaggi insospettabili che, esercitando una significativa posizione di potere, divengono punti di riferimento anche per le locali cosche mafiose.

Riguardo alle azioni preventive antimafia, la Dia nel semestre ha eseguito due confische e un sequestro di patrimoni illecitamente accumulati. La prima, il 13 luglio 2022 con la confisca definitiva di beni per un valore di circa 2,2 milioni di euro a carico di un imprenditore gelese, ritenuto in rapporti sia con cosa nostra (clan Rinzivillo), sia con la stidda. Il successivo 3 ottobre 2022, è stato eseguito il sequestro integrativo di un bene immobile, del valore complessivo stimato in 150 mila euro, nei confronti di un soggetto ritenuto “vicino” al clan Rinzivillo. Infine, il 18 ottobre 2022, è stata eseguita la confisca definitiva di beni mobili e immobili, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore attivo nei settori della ristorazione e dell’agriturismo.



