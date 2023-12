Cronaca 1688

Caltanissetta, reati tributari e somministrazione fraudolenta di manodopera: 19 misure cautelari e 760mila euro sequestrati

E' stata scoperta una complessa organizzazione operante sull'intero territorio nazionale e connessa con realtà imprenditoriali locali

Rita Cinardi

Sequestrati conti correnti e beni immobili per 760mila euro ed emesse 19 misure cautelari nell’ambito di un’indagine della Procura di Caltanissetta relativa a reati tributari e alla somministrazione fraudolenta di manodopera. La guardia di finanza ha scoperto una presunta struttura organizzativa in cui imprese appaltatrici dislocate su tutto il territorio nazionale, utilizzando lo strumento negoziale del contratto di appalto di servizi stipulato con le imprese committenti, dissimulavano una illecita intermediazione di manodopera, non assumendo su di sé alcun rischio di impresa. Allo stesso tempo assolvevano gli oneri tributari connessi al rapporto di lavoro tramite l’indebita opposizione in compensazione allo Stato di crediti inesistenti. Da parte loro le imprese committenti avrebbero tratto il vantaggio economico di eludere l’assolvimento degli oneri tributari connessi al rapporto di lavoro. Il Tribunale del Riesame, che ha annullato il provvedimento di rigetto del gip, ha disposto l’applicazione di 19 misure cautelari personali, tra cui il divieto di esercitare l’attività di impresa o l’attività professionale e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



