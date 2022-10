Eventi 279

Caltanissetta. Real Maestranza, sabato la presentazione del nuovo Capitano Giuseppe Mangione

Il primo appuntamento per la Real Maestranza, per il prossimo anno, sarà domenica 26 febbraio ( prima domenica di quaresima) per il passaggio di consegne tra le Cariche Capitanali

Redazione

Sabato 22 ottobre 2022, con inizio alle ore 10.00, si terrà presso l’aula consiliare di Palazzo del Carmine, la cerimonia di presentazione del nuovo Capitano Maestro Giuseppe Mangione e delle rispettive Cariche Capitanali della Real Maestranza per la Settimana Santa 2023. Il nuovo Capitano e le Cariche Capitanali, verranno presentati ufficialmente al Presidente del consiglio comunale di Caltanissetta, Dott. Giovanni Magrì, e al civico consesso. Secondo la tradizionale turnazione ( anche se ci sono stati slittamenti causati dalla pandemia) toccherà per l’anno 2023 aprire la solenne processione della Real Maestranza in programma il 5 aprile 2023, la Categoria degli Idraulici-Stagnini.

Il primo appuntamento per la Real Maestranza, per il prossimo anno, sarà domenica 26 febbraio ( prima domenica di quaresima) per il passaggio di consegne tra le Cariche Capitanali uscenti della Categoria Panificatori-Pasticcieri e Cuochi, e quelle entranti appartenenti alla Categoria Idraulici-Stagnini, mentre il 4 marzo verrà verrà celebrato il secondo “sabatino” di quaresima della Real Maestranza in onore del Capitano e dedicato a Maria SS. della Provvidenza (protettrice della Real Maestranza). Saranno mesi intensi per tutta la Real Maestranza, e in particolar modo per la Categoria degli Idraulici, per il quale si susseguiranno seguendo la tabella di marcia diversi appuntamenti in preparazione alla Settimana Santa. Il giorno più atteso, per il neo Capitano Maestro Giuseppe Mangione, sarà il Mercoledì Santo, dove guiderà e aprirà la secolare processione della Real Maestranza, portando tra le sue braccia il crocifisso velato in forma penitenziale, e scortando il SS. Sacramento in segno di resurrezione, tra le vie del centro storico cittadino.



