Attualita 1378

Caltanissetta, Real Maestranza: la categoria Unione Muratori assegna le cariche

La seduta è stata presieduta dal presidente dell'Unione Muratori Gianni Taibi. Portabandiera sarà Filippo Palermo

Redazione

Lunedì 13 febbraio 2023, si è riunita nella sede sociale di Vicolo Neviera, l'assemblea dell'associazione Unione Muratori, per eleggere le Cariche di Portabandiera, Alabardiere e Portabaldacchino per le processioni della Real Maestranza per l'anno 2023, in preparazione alla processione della Real Maestranza in programma il prossimo 5 aprile. La seduta, è stata presieduta dal Presidente della Categoria Unione Muratori Gianni Taibi ( Gran Cerimoniere della Real Maestranza) alla presenza di 16 soci, per il quale hanno assegnato la Carica di Portabandiera a Filippo Palermo di anni 64. La Carica di Alabardiere è stata assegnata al ventenne Michele Sanicola, e quella di Portabaldacchino ad Angelo Pesce di anni 45.



