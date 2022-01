Caltanissetta, rapinò anziana in casa per 400 euro: 33enne torna in libertà

Caltanissetta, rapinò anziana in casa per 400 euro: 33enne torna in libertà

Per la difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Dacquì e Giuseppe Panepinto, non c’erano esigenze tali da confermare ancora l’applicazione di una misura cautelare

Lascia i domiciliari e torna libero il nisseno Andrea Iacona, 33 anni, attualmente sotto processo per una rapina in casa di una pensionata nissena. Lo ha deciso il Tribunale del riesame dopo il ricorso presentato dagli avvocati difensori Giuseppe Dacquì e Giuseppe Panepinto; i giudici sono stati chiamati a rivedere la situazione dell’imputato dopo che la Cassazione aveva in precedenza rinviato gli atti a Caltanissetta, a seguito di un precedente rigetto della richiesta di scarcerazione. Per la difesa non c’erano esigenze tali da confermare ancora l’applicazione di una misura cautelare. Iacona aveva lasciato il carcere per i domiciliari un mese fa insieme al coimputato Salvatore Samparisi, 33 anni, su decisione del Tribunale collegiale che li sta processando. Samparisi, assistito dall’avvocato Salvatore Alfano, è attualmente ai domiciliari. I due imputati sono accusati di essersi introdotti, il 15 febbraio 2020, in casa di un’anziana nissena, di averla immobilizzata per poi rubare 400 euro e alcuni gioielli. (Vincenzo Pane, La Sicilia)



