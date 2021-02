Cronaca 418

Caltanissetta, ramo si stacca per il forte vento e provoca incidente sulla Ss626

Alcune parti di un veicolo danneggiato dal ramo e da detriti ne hanno colpito un altro che viaggiava in senso opposto

Redazione

16 Febbraio 2021 09:00

Due auto sono rimaste coinvolte ieri, intorno alle 13, in un incidente causato dal forte vento sulla Ss626. I poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti al Km 8+700 dove un veicolo, che percorreva la statale in direzione della A19, era stato colpito da un ramo e detriti riportando danni. Alcune parti del veicolo danneggiato, sempre a causa del forte vento, hanno colpito, danneggiandolo lievemente un altro veicolo che percorreva la Strada Statale in senso opposto. Nell'incidente, per fortuna, non si sono registrati feriti.

