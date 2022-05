Cronaca 980

Caltanissetta, raid all'interno delle cucine di Equo Food: ignoti sfondano le porte ma non portano via nulla

Il raid, scoperto ieri mattina, è stato denunciato alla polizia. Sul posto oltre agli agenti delle Volanti anche i poliziotti della Scientifica per i rilievi

Rita Cinardi

21 Maggio 2022 09:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-raid-allinterno-delle-cucine-di-equo-food-ignoti-sfondano-le-porte-ma-non-portano-via-nulla Copia Link Condividi Notizia

Raid all'interno di alcuni locali dell'istituto Testasecca di viale della Regione. Alcune persone sono entrate, dopo aver sfondato le porte, nei locali della cucina della cooperativa Etnos dove vengono preparati i cibi di Equo Food e quelli della casa di riposo "Nonni Felici 4.0". I malviventi sono riusciti ad aprire anche le celle frigorifere ma non hanno portato via nulla. Poi si sono spostati nei locali di una scuola di formazione e hanno forzato un distributore di snack e bevande ma non sarebbero riusciti a forzare la gettoniera, andando via a mani vuote. Il raid, scoperto ieri mattina, è stato denunciato alla polizia. Sul posto oltre agli agenti delle Volanti anche i poliziotti della Scientifica per i rilievi. Adesso saranno visionate le telecamere poste all'ingresso. I dipendenti della cooperativa ieri si sono comunque rimessi subito a lavoro.

"Oggi qualcuno ha violato la nostra dignità - ha scritto Fabio Ruvolo su facebook - non sappiamo se lo ha fatto per rubare o intimidirci... È stato fatto solo danno alle cose e non è stato rubato nulla. Voglio che si sappia è che ogni azione criminale sarà sempre denunciata agli inquirenti perché non intendiamo cedere ad alcuna possibile intimidazione. Open Food è un progetto pulito, trasparente, umano e meravigliosamente concreto ... e non sarà in alcun modo condizionato da criminali indegni".



Raid all'interno di alcuni locali dell'istituto Testasecca di viale della Regione. Alcune persone sono entrate, dopo aver sfondato le porte, nei locali della cucina della cooperativa Etnos dove vengono preparati i cibi di Equo Food e quelli della casa di riposo "Nonni Felici 4.0". I malviventi sono riusciti ad aprire anche le celle frigorifere ma non hanno portato via nulla. Poi si sono spostati nei locali di una scuola di formazione e hanno forzato un distributore di snack e bevande ma non sarebbero riusciti a forzare la gettoniera, andando via a mani vuote. Il raid, scoperto ieri mattina, è stato denunciato alla polizia. Sul posto oltre agli agenti delle Volanti anche i poliziotti della Scientifica per i rilievi. Adesso saranno visionate le telecamere poste all'ingresso. I dipendenti della cooperativa ieri si sono comunque rimessi subito a lavoro. "Oggi qualcuno ha violato la nostra dignità - ha scritto Fabio Ruvolo su facebook - non sappiamo se lo ha fatto per rubare o intimidirci... È stato fatto solo danno alle cose e non è stato rubato nulla. Voglio che si sappia è che ogni azione criminale sarà sempre denunciata agli inquirenti perché non intendiamo cedere ad alcuna possibile intimidazione. Open Food è un progetto pulito, trasparente, umano e meravigliosamente concreto ... e non sarà in alcun modo condizionato da criminali indegni".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare