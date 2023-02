Cronaca 3994

Caltanissetta, ragazzina si sporge dal balcone brandendo un coltello: i poliziotti la bloccano e la affidano al 118

Una volta disarmata e rassicurata è stata affidata alle cure dei sanitari del 118

Rita Cinardi

Una ragazzina di 15 anni ha tentato il suicidio ieri mattina in via Palestro ma l'intervento della polizia ha evitato il peggio. L'episodio si è verificato ieri mattina in una via del centro storico della città. La ragazza è stata notata da alcuni residenti mentre si sporgeva dal balcone brandendo un coltello e una spranga. Subito è stata allertata la polizia giunta poco dopo sul posto. I poliziotti, una volta entrati in casa, sono riuscisi a far desistere la ragazza dai suoi intenti. E una volta disarmata e rassicurata è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno condotta all'ospedale Sant'Elia.



