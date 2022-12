Cronaca 986

Caltanissetta, Radiologia Sant'Elia: respinto il ricorso di Vaccaro, primario resta Dell'Aira

Vaccaro aveva contestato l’esito del concorso e la nomina a direttore di radiologia da parte del dirigente dell’Asp di Caltanissetta

Redazione

Il giudice del tribunale del lavoro di Caltanissetta Angela Latorre ha respinto il ricorso presentato dal medico Giuseppe Maria Vaccaro e ha confermato la nomina di Salvatore Dell’Aira a direttore della struttura complessa di Radiologia all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Vaccaro aveva contestato l’esito del concorso e la nomina a direttore di radiologia da parte del dirigente dell’Asp di Caltanissetta. Dell’Aria è risultato il primo con 83,1 punti mentre Vaccaro ha ottenuto 81 punti. Contro questo esito Vaccaro ha presentato ricorso.

Dell’Aira, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, ha sostenuto che il concorso fosse regolare e l’intera procedura di selezione si è svolta in aderenza e nel rispetto dei criteri fissati dal bando e dalla legge e la legittimità della delibera di conferimento dell’incarico di primario. “Nel caso di specie l’avviso ha evidenziato che il conferimento dell’incarico di responsabile UOC di radiologia sarebbe stato conferito sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali – scrive il giudice nella sentenza - Però non è stato fatto alcun riferimento all’impiego dei criteri Sirm o alle specifiche degli incarichi di docenza. Si aggiunga come nel corso della discussione orale le parti abbiano convenuto sulla rispettiva competenza professionale sia del dottor Vaccaro che del dottor Dell’Aira, tant'è che, stando alla valutazione della stessa commissione, c’è una differenza di punteggio di soli due punti tra i due concorrenti”.



