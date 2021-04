Cronaca 550

Caltanissetta, raccolta rifiuti: ecco le variazioni per la Festa dei Lavoratori

Non saranno operativi il Centro comunale di raccolta di Contrada Cammarella, né le isole ecologiche

Redazione

29 Aprile 2021 11:44

In occasione della giornata festiva dedicata ai Lavoratori, Dusty ha predisposto, di concerto con l'Amministrazione comunale di Caltanissetta, alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata

Sabato 1° maggio sarà garantita la raccolta porta a porta dei rifiuti, pertanto la sera di venerdì 30 aprile gli utenti potranno esporre regolarmente i contenitori con la frazione prevista nel calendario settimanale della raccolta differenziata. Sarà altresì garantito il servizio di spazzamento delle strade del centro storico.

Non saranno operativi il Centro comunale di raccolta di Contrada Cammarella, né le isole ecologiche (di Via Malta e l'isola ecologica mobile non sarà posizionata). I numeri verdi e bianchi di assistenza Dusty per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti non saranno attivi. Gli utenti sono invitati alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro degli spazi cittadini. La regolarità di tutti i servizi sarà ripristinata da lunedì 3 maggio.



In occasione della giornata festiva dedicata ai Lavoratori, Dusty ha predisposto, di concerto con l'Amministrazione comunale di Caltanissetta, alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata

Sabato 1° maggio sarà garantita la raccolta porta a porta dei rifiuti, pertanto la sera di venerdì 30 aprile gli utenti potranno esporre regolarmente i contenitori con la frazione prevista nel calendario settimanale della raccolta differenziata. Sarà altresì garantito il servizio di spazzamento delle strade del centro storico. Non saranno operativi il Centro comunale di raccolta di Contrada Cammarella, né le isole ecologiche (di Via Malta e l'isola ecologica mobile non sarà posizionata). I numeri verdi e bianchi di assistenza Dusty per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti non saranno attivi. Gli utenti sono invitati alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro degli spazi cittadini. La regolarità di tutti i servizi sarà ripristinata da lunedì 3 maggio.

Ti potrebbero interessare