Caltanissetta. Raccolta differenziata: l'isola ecologica mercoledì da Santa Barbara a Pian del Lago

La decisione a causa di alcuni lavori edili e stradali in corso

Redazione

08 Giugno 2021 17:47

Su disposizione del Comune di Caltanissetta, Dusty comunica che domani MERCOLEDÌ 9 GIUGNO, l'Isola Ecologica Mobile non sarà posizionata come di consueto nell'area adiacente il campo scuola di fronte l'ex caserma dei Carabinieri al Villaggio Santa Barbara, a causa di alcuni lavori edili e stradali in corso, che ostacolano il naturale conferimento da parte degli utenti. Il contenitore scarrabile sarà temporaneamente ricollocato nel piazzale antistante lo Stadio Pian del Lago (come normalmente accade per la giornata di sabato).

La variazione di questo posizionamento, prevista temporaneamente per la giornata di domani mercoledì 9 giugno, sarà mantenuta fino alla conclusione dei lavori che non sono eseguiti da Dusty.

RESTANO INVARIATE LE MODALITÀ E GLI ORARI DI CONFERIMENTO

Dusty ricorda che nel rispetto delle disposizioni di sicurezza per contrastare il diffondersi del Covid-19, gli utenti dovranno rispettare le procedure vigenti. Pertanto, si raccomanda l'utilizzo della mascherina, e si

richiede di rispettare e mantenere la distanza corporea superiore a un (1) metro.

L'Isola ecologica mobile automatizzata sarà comunque accessibile come di consueto, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 14.00 secondo il seguente calendario:

* Lunedì - Via Maestri del Lavoro (area retrostante Pala Carelli)

* Martedì - Piazza Santa Flavia

* Mercoledì 9 giugno - Piazzale antistante lo Stadio Pian del Lago -

temporaneamente

* Giovedì - Via Vittime di IX Luglio

* Venerdì - Via Fasci Siciliani

* Sabato - Piazzale antistante lo Stadio Pian del Lago



