Caltanissetta, raccolta differenziata: 73 persone sorprese a smaltire i rifiuti irregolarmente

Si è riscontrata l'abitudine di abbandonare i sacchetti lungo le vie Pulci, Pisani e Xiboli, e nel tratto della S.P. 5, Contrada Gurra Savarino o in Contrada La Spia, dove proliferano i sacchi neri, proibiti per legge

Redazione

Dai 264 controlli rilevati dal 14 al 19 marzo scorso, ai 90 effettuati dalla Polizia Municipale di Caltanissetta nel corso della settimana da lunedì 21 a sabato 26 marzo. Prosegue il piano dei controlli sui rifiuti non conformi e il dato nettamente più contenuto di irregolarità rilevate, fa ben sperare sull'impegno degli utenti che stanno iniziando a capire che per fare una corretta raccolta differenziata sono sufficienti poche e semplici azioni, quali rispettare le modalità indicate nel calendario settimanale di raccolta e prestare attenzione alla suddivisione delle frazioni. Sono 90 i controlli effettuati da lunedì 21 a sabato 26 marzo: 73 di questi erano irregolari, per non aver rispettato l'Ordinanza sindacale sull'esposizione dei rifiuti solidi urbani. I rimanenti 17 controlli effettuati hanno invece, evidenziato una corretta raccolta differenziata. Gli agenti di Polizia municipale impegnati in questa operazione ambientale del territorio, hanno effettuato i controlli nel corso delle prime ore mattutine.

Si è riscontrata l'abitudine di abbandonare i sacchetti lungo le vie Pulci, Pisani e Xiboli, e nel tratto della S.P. 5, Contrada Gurra Savarino o in Contrada La Spia, dove invece proliferano i sacchi neri, proibiti per legge. L'Amministrazione comunale con la Polizia municipale e il supporto di Dusty, ha avviato il piano dei controlli sui rifiuti non conformi, al fine di contrastare l'errata esposizione e cercare altresì di puntare a una "raccolta differenziata di qualità" per ridurre il quantitativo dei rifiuti da conferire in discarica e abbattere quindi i costi di smaltimento. Conferire nel modo corretto, rispettando gli orari e le modalità esposizione, contribuisce a mantenere il decoro ambientale del territorio.



