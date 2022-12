Cronaca 4040

Caltanissetta, quindicenne investito mentre attraversa la strada finisce in ospedale

Anche questa volta, come già successo in più occasioni su questa stessa strada, l'automobilista avrebbe riferito di essere rimasto abbagliato dal sole

Rita Cinardi

Un ragazzo di 15 anni è stato investito questa mattina in via Rosso di San Secondo nei pressi del Liceo "Ruggero Settimo". Una persona a bordo di una Nissan Qashqai ha travolto il giovane che, cadendo, ha battuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno immobilizzato e stabilizzato il paziente e lo hanno condotto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui sarebbe stato riscontrato un lieve trauma cranico e una ferita lacero-contusa. Dopo le cure del caso è stato dimesso. Anche questa volta, come già successo in più occasioni su questa stessa strada, l'automobilista avrebbe riferito di essere rimasto abbagliato dal sole e di non essersi completamente accorto della presenza del quindicenne. (Foto Seguo News)



