Caltanissetta, quarto bando di gara per affidare il PalaCarelli di via Rochester

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ci riprova ad affidare la struttura in locazione

Redazione

Scadrà il prossimo 22 novembre alle ore 12:00, il quarto bando ad evidenza pubblica, con cui il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta rende noto che intende affidare la locazione del Palazzetto dello Sport “PalaCarelli”, ubicato a Caltanissetta nella Via Rochester. L’impianto fu costruito a partire dagli anni 90 e si sviluppa su 4 livelli con un campo da gioco di 1083 mq. ed un’altezza di 18 metri. Presenta 4 tribune per una capienza complessiva di circa 3.600 spettatori. L’impianto è dotato di palestra di pre-atletismo, infermeria, locali destinati ad uffici, sala ristoro con annesso bar, sala conferenza autorità e numerosi altri locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici ecc.

Il bando è aperto a tutti gli operatori economici e cioè alle persone fisiche o giuridiche, agli enti pubblici, agli enti senza personalità giuridica o raggruppamenti di tali soggetti, comprese le associazioni temporanee di imprese, e prevede una durata della locazione di minimo sei anni e massimo cinquanta, durata rapportata all’entità dell’investimento. Investimento che per sei anni è stabilito dovere essere di € 120.000,00, mentre per la durata di 20 anni l’investimento è di circa € 238.000,00. Le attività che possono essere esercitate devono risultare conformi alla attuale destinazione d’uso ed alle finalità che condussero alla costruzione dell’impianto e le ulteriori attività che i concorrenti avessero intenzione di esercitare devono comunque essere coerenti e compatibili con il Piano Regolatore Generale del Comune di Caltanissetta e devono rispettare tutte le norme applicabili per l’attività che si vuole esercitare ed essere preventivamente autorizzate dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Il canone annuo di locazione è stabilito in 18.000,00, ed è stato diminuito rispetto a quello del precedente terzo bando in cui era fissato in Euro 23.425,00. Dal canone annuale sarà consentito detrarre il 100% delle spese effettivamente sostenute come investimento iniziale.Per agevolare l’affidatario della locazione, in questo quarto bando all’art. 7, è stata prevista la possibilità, nel corso dei primi 5 anni dalla stipula del contratto di locazione, che questi possa sostenere un ulteriore investimento per opere di manutenzione e rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo. Anche questo secondo investimento sarà decurtato dai canoni di locazione, fino, ovviamente, alla possibilità di un canone uguale a zero. In questo bando è stato chiaramente specificato, rispetto ai tre precedenti, quali sono le attività che possono essere esercitate nell’immobile, richiamando, a questo scopo, quanto era stato previsto nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 1471 del 23/12/1986: “Premesso che tra le iniziative programmate da questa Amm/ne per le finalità sociali è compresa la costruzione in Caltanissetta di un impianto coperto da adibire allo svolgimento di manifestazioni di vario genere a carattere spettacolare, sia sportiva che culturali o di semplice svago, impianto comunemente denominato, Palazzetto dello Sport”.



