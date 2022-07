Cronaca 272

Caltanissetta quarta nella classifica nazionale per "rischio corruzione"

Le prime 20 città italiane dove è più alto il "rischio corruzione" sono tutte nel Meridione: Enna prima assoluta

Redazione

21 Luglio 2022 18:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-quarta-nella-classifica-nazionale-per-rischio-corruzione Copia Link Condividi Notizia

In questi concitati, confusi giorni di mezza estate, siamo venuti a conoscenza di una peculiare classifica. L’Anac, Autorità nazionale anticorruzione, utilizzando 70 indicatori in grado di rilevare i livelli di istruzione, benessere economico, capitale sociale e criminalità, ha stilato una classifica con i seguenti risultati. Le prime 20 città italiane dove è più alto il “rischio corruzione” sono tutte nel Meridione: Enna prima assoluta, Crotone seconda, terza Palermo; poi Caltanissetta (quarta dunque in classifica) e Cosenza.

Quindi Agrigento, Reggio Calabria, Catania Caserta, Napoli, Siracusa, Trapani, Taranto, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Messina, Brindisi, Vibo Valentia, Salerno, Ragusa e Cosenza al ventesimo posto. Roma si posiziona al 57esimo posto su 106 totali. Tra le 10 province a minor rischio, si distingue Milano, seguita da Bologna, Modena, Ancona, Belluno, Trento, Parma, Monza e Brianza, Lecco e Padova.

L’Autorità nazionale anticorruzione, nella sua attuale configurazione, è stata istituita dal decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. Per l'esattezza, l'Autorità nasce con la legge 6 novembre 2012, n. 190, la cosiddetta “legge Severino”. L’Anac è un’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell’azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa. L’attività dell’ente si esplica attraverso la vigilanza su vari fronti: applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

L’Anac è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Ricorderemo tutti che, come primo presidente dell'Anac, il governo Renzi nominò il magistrato Raffaele Cantone. Il 23 ottobre 2019 Cantone si dimise a causa di disaccordi con il governo Conte. Dal 21 settembre 2020 il presidente dell’Anac è Giuseppe Busia, giurista, dirigente pubblico e docente.

Prof. Leandro Janni, Presidente di Italia Nostra Sicilia



In questi concitati, confusi giorni di mezza estate, siamo venuti a conoscenza di una peculiare classifica. L'Anac, Autorità nazionale anticorruzione, utilizzando 70 indicatori in grado di rilevare i livelli di istruzione, benessere economico, capitale sociale e criminalità, ha stilato una classifica con i seguenti risultati. Le prime 20 città italiane dove è più alto il "rischio corruzione" sono tutte nel Meridione: Enna prima assoluta, Crotone seconda, terza Palermo; poi Caltanissetta (quarta dunque in classifica) e Cosenza. Quindi Agrigento, Reggio Calabria, Catania Caserta, Napoli, Siracusa, Trapani, Taranto, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Messina, Brindisi, Vibo Valentia, Salerno, Ragusa e Cosenza al ventesimo posto. Roma si posiziona al 57esimo posto su 106 totali. Tra le 10 province a minor rischio, si distingue Milano, seguita da Bologna, Modena, Ancona, Belluno, Trento, Parma, Monza e Brianza, Lecco e Padova. L'Autorità nazionale anticorruzione, nella sua attuale configurazione, è stata istituita dal decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. Per l'esattezza, l'Autorità nasce con la legge 6 novembre 2012, n. 190, la cosiddetta "legge Severino". L'Anac è un'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. L'attività dell'ente si esplica attraverso la vigilanza su vari fronti: applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. L'Anac è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Ricorderemo tutti che, come primo presidente dell'Anac, il governo Renzi nominò il magistrato Raffaele Cantone. Il 23 ottobre 2019 Cantone si dimise a causa di disaccordi con il governo Conte. Dal 21 settembre 2020 il presidente dell'Anac è Giuseppe Busia, giurista, dirigente pubblico e docente.

Prof. Leandro Janni, Presidente di Italia Nostra Sicilia

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare