Cronaca 5776

Caltanissetta, pullman imbocca strada nonostante divieto e resta "di traverso"

Sul posto è intervenuta la polizia per la viabilità. Per diverse ore via Rochester è rimasta impercorribile

Rita Cinardi

23 Luglio 2022 08:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-pullman-imbocca-strada-nonostante-divieto-e-resta-di-traverso Copia Link Condividi Notizia

Intorno alle 23.30 di ieri sera un bus diretto a Roma ha imboccato la via Delle Calcare, in direzione di via Rochester, nonostante il divieto di transito per i mezzi pesanti. Superato con difficoltà il sottopasso della ferrovia giunto all'intersezione con la via Rochester il bus è rimasto incastrato. A causa del dislivello del manto stradale, infatti, la parte posteriore del bus ha toccato l'asfalto causando il distacco da terra delle ruote motrici che hanno cominciato a girare a vuoto. Il bus è rimasto "di traverso" bloccando totalmente la via Rochester. Sul posto è intervenuta la polizia per la viabilità. Con tutta probabilità l'autista sarà sanzionato per la violazione del divieto. (Foto Seguo News)



Intorno alle 23.30 di ieri sera un bus diretto a Roma ha imboccato la via Delle Calcare, in direzione di via Rochester, nonostante il divieto di transito per i mezzi pesanti. Superato con difficoltà il sottopasso della ferrovia giunto all'intersezione con la via Rochester il bus è rimasto incastrato. A causa del dislivello del manto stradale, infatti, la parte posteriore del bus ha toccato l'asfalto causando il distacco da terra delle ruote motrici che hanno cominciato a girare a vuoto. Il bus è rimasto "di traverso" bloccando totalmente la via Rochester. Sul posto è intervenuta la polizia per la viabilità. Con tutta probabilità l'autista sarà sanzionato per la violazione del divieto. (Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare