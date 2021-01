Cronaca 339

Caltanissetta, provoca incidente sulla statale 640: aveva fatto uso di sostanze stupefacenti

La polizia ha denunciato un trentenne per guida in stato di alterazione psico-fisica. Il giovane a bordo della sua auto, ha impattato contro un autocarro

22 Gennaio 2021 12:50

La sezione volanti ha denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un trentenne originario della provincia di Agrigento, per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Ieri sera l’equipaggio di una volante è intervenuto sulla strada statale 640 per segnalazione d’incidente stradale. Gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver prestato le prime cure ai due conducenti dei mezzi coinvolti: una Renault Clio e un autocarro, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Il conducente della Renault Clio, mentre stava tentando il sorpasso di un autocarro all’interno di una galleria priva d’illuminazione, ha impattato contro la parte posteriore sinistra del mezzo, perdendo il controllo dell’auto, che si è fermata, intraversata sulla carreggiata stradale. Il trentenne conducente della Clio è stato soccorso da un’ambulanza del 118 riportando lievi ferite e risultando positivo al drug test. Oltre alla denuncia penale al conducente della Clio sono state comminate diverse sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e gli è stata ritirata la patente di guida e la carta di circolazione, i poliziotti hanno sequestrato anche il mezzo ai fini della confisca.



