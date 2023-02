Caltanissetta, coinvolto in un incidente va via senza prestare soccorso: 19enne denunciato dalla Polizia Municipale

Caltanissetta, coinvolto in un incidente va via senza prestare soccorso: 19enne denunciato dalla Polizia Municipale

Al giovane, che è stato denunciato per omissione di soccorso, è stata ritirata la patente di guida

Rita Cinardi

Denunciato dalla Polizia Municipale di Caltanissetta un giovane di 19 anni che il 26 gennaio scorso era rimasto coinvolto in un incidente ma era andato via senza prestare soccorso. Lo scontro tra due auto era avvenuto in viale della Regione. Due fratelli, che si trovavano all'interno di uno dei due veicoli erano rimasti feriti e una volta trasportati in ospedale erano stati medicati e dimessi con 10 giorni di prognosi. Il conducente dell'altro veicolo invece si era dileguato. A quel punto gli agenti della Polizia Municipale hanno avviato un'attività di indagine che ha consentito di risalire al conducente del veicolo. Il 19enne è stato convocato al comando di Polizia Municipale dove ha ammesso le sue responsabilità. Per lui è scattato il ritiro della patente e una denuncia per omissione di soccorso.



