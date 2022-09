Cronaca 1080

Caltanissetta, protestano i sindacati dei vigili del fuoco: l'unica squadra per soccorso impegnata al Cara di Pian del Lago

"In questo modo - si legge nella nota - non riusciremo a garantire altre emergenze. Chiesto nuovo incontro con il prefetto ma nessuna risposta"

Redazione

I Segretari Provinciali di categoria CISL-UIL-CONAPO -CONFSALUSB Vigili del Fuoco, denunciamo fortemente la situazione che stiamo attraversando da più di un mese e che si aggraverà dal 10 Settembre in poi in quanto non riusciremo a garantire il soccorso tecnico urgente, nei tempi e nei modi dovuti, a causa di dover impegnare l'unica squadra per soccorso presso il Centro di permanenza per i rimpatri di “Pian del Lago” lasciando così scoperta gran parte del territorio di competenza.

Il soccorso ultimamente viene effettuato distogliendo una squadra operativa dalle competenze della quale è stata appositamente formata e finanziata (incendi boschivi) e che non sarà più operativa dal 10 Settembre per scadenza convenzione con la Regione Sicilia Da anni ormai si aspetta che il Centro di Pian del Lago provvedesse, così come tutti gli altri, a prevedere una propria squadra che facesse da presidio per prevenire alle necessita continue di soccorso. A tal riguardo abbiamo già avuto un incontro con Sua Ecc. il Prefetto di Caltanissetta senza avere nessun riscontro alle problematiche già esposte, abbiamo chiesto un altro incontro urgente visto l'aggravarsi della situazione, e siamo ancora in attesa di essere convocati. Vogliamo che il seguente comunicato sia di avviso per la cittadinanza per i possibili ritardi d'intervento alle richieste di soccorso che arriveranno da parte degli utenti.

Cordiali saluti. CISL VVF UIL PA CONFSAL VVF U.S.B. CONAPO Giovanni Candura Gaspare Goto Salvatore Citrano D’Ambra Massimo Edoardo Stamberga



