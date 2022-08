Politica 395

Caltanissetta Protagonista torna sulla vicenda Paolo Belli: "Ha definito la nostra città mafiosa. Il Comune farà chiedere scusa?"

I consiglieri comunali Michele Giarratana e Giovanna Mulè hanno presentato un'interrogazione consiliare

Redazione

I sottoscritti Giovanna Mulè e Michele Giarratana, Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista, avendo visto il video su youtube in cui nel 2017 il cantante Paolo Belli indica con precisione la nostra Citta' come mafiosa, considerato che non esiste alcun elemento, se non la sua singola esposizione su ipotetici eventi avvenuti prima della partita nazionale cantanti contro assoc.Libera/ingegneri giocata allo stadio Pian del Lago nel dicembre 1994, che lo possa portare ad affermare che la nostra città e' una città di mafiosi, visto che ne allora ne adesso nessun esponente delle amministrazioni di questa città si sia e si sta indignando per queste gravissime affermazioni, considerato altresì che addirittura il signor Paolo Belli sarà il testimonial e si esibirà il prossimo 2 settembre per una manifestazione finanziata dal Comune,

si interroga, con urgenza nelle forme previste dal regolamento comunale se il Comune intende comunque fare esibire un cantante che ha gravemente offeso la nostra città e i suoi abitanti, se ha in serbo di far chiedere pubblicamente scusa ai nisseni con precisa e ferma ammenda al cantante in questione, perché queste offese pubbliche non siano state analizzate e o prese di considerazione da questa Amministrazione e quindi perché ad oggi ne il Sindaco e nemmeno alcun assessore sia intervenuto in merito.

Caltanissetta, 22 agosto 2022

I consiglieri di Caltanissetta Protagonista

Giovanna Mulè

Michele Giarratana



Caltanissetta, 22 agosto 2022

I consiglieri di Caltanissetta Protagonista

Giovanna Mulè

Michele Giarratana

