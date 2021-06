Politica 795

Caltanissetta Protagonista: "Bella l'idea di dedicare una via a Livatino, ma esiste già"

Nota a firma dei consiglieri di Caltanissetta Protagonista in merito all'ultima delibera del consiglio comunale

Redazione

02 Giugno 2021 09:22

In merito alla delibera di Consiglio Comunale di giovedì scorso che aveva il nobile impegno di dedicare una via o una piazza al Giudice Rosario Livatino vorremmo sommessamente segnalare che Via Livatino a Caltanissetta esiste già. Pertanto sarebbe opportuno virare verso l’intitolazione di una villa o creare un monumento. Non avendo partecipato ai lavori del Consiglio non abbiamo potuto suggerire una soluzione diversa ma ci fa specie come gli uffici e l’amministrazione che hanno espresso parere favorevole e sperticate lodi all’iniziativa non si fossero accorti del...duplicato. Resta convinto il nostro sostegno al perenne ricordo di un giudice straordinario, oggi “beato”, sperando che la “distrazione” dei presenti ai lavori del civico consesso e di coloro che dovrebbero mettere in atto l’indicazione del Consiglio, sviluppi un’iniziativa diversa e di grande impatto.



In merito alla delibera di Consiglio Comunale di giovedì scorso che aveva il nobile impegno di dedicare una via o una piazza al Giudice Rosario Livatino vorremmo sommessamente segnalare che Via Livatino a Caltanissetta esiste già. Pertanto sarebbe opportuno virare verso l'intitolazione di una villa o creare un monumento. Non avendo partecipato ai lavori del Consiglio non abbiamo potuto suggerire una soluzione diversa ma ci fa specie come gli uffici e l'amministrazione che hanno espresso parere favorevole e sperticate lodi all'iniziativa non si fossero accorti del...duplicato. Resta convinto il nostro sostegno al perenne ricordo di un giudice straordinario, oggi "beato", sperando che la "distrazione" dei presenti ai lavori del civico consesso e di coloro che dovrebbero mettere in atto l'indicazione del Consiglio, sviluppi un'iniziativa diversa e di grande impatto.

Ti potrebbero interessare