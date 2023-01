Cronaca 1235

Caltanissetta. Processo a Messina Denaro, il procuratore generale Patti: "Speriamo tutti che collabori"

"Le circostanze dell'arresto possono sembrare banali - ha continuato il pg - ma dietro c'è un lavoro che non va messo in discussione"

Rita Cinardi

19 Gennaio 2023 11:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-processo-a-messina-denaro-il-procuratore-generale-patti-speriamo-tutti-che-collabori Copia Link Condividi Notizia

"Che collabori lo speriamo tutti, ma nessuno di noi può saperlo. E' depositario di conoscenze sulla stagione stragista del '92 e '94 ancora oggi non sondate e sconosciute da altri collaboratori". Lo ha detto il procuratore generale di Caltanissetta, Antonino Patti, al termine dell'udienza del processo a Matteo Messina Denaro, come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio, che si celebra davanti la Corte d'assise d'appello a Caltanissetta. Il procedimento è stato rinviato al 9 marzo per consentire all'avvocato di fiducia dell'imputato, Lorenza Guttadauro, di essere presente. "Il livello di conoscenza di Messina Denaro per il rapporto stretto con Riina era probabilmente superiore a tutto quello che ci hanno raccontato i collaboratori fino ad oggi Messina Denaro - ha continuato il procuratore Patti - è uno dei mandanti delle stragi del '92 ma anche uno di quelli che già nella fase iniziale aveva messo mano a questo progetto con la missione romana del '92 dove addirittura è protagonista materiale di quella missione insieme a Graviano e agli altri". "Il momento dell'arresto - ha continuato Patti - è un momento che abbiamo accolto con soddisfazione. E' il coronamento di sforzi che l'autorità giudiziaria palermitana e le forze dell'ordine hanno per decenni dedicato e le circostanze dell'arresto possono sembrare banali ma dietro c'è un lavoro e una professionalità che secondo me non devono essere minimamente messe in discussione con discorsi dietrologici che lasciano il tempo che trovano".



"Che collabori lo speriamo tutti, ma nessuno di noi può saperlo. E' depositario di conoscenze sulla stagione stragista del '92 e '94 ancora oggi non sondate e sconosciute da altri collaboratori". Lo ha detto il procuratore generale di Caltanissetta, Antonino Patti, al termine dell'udienza del processo a Matteo Messina Denaro, come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio, che si celebra davanti la Corte d'assise d'appello a Caltanissetta. Il procedimento è stato rinviato al 9 marzo per consentire all'avvocato di fiducia dell'imputato, Lorenza Guttadauro, di essere presente. "Il livello di conoscenza di Messina Denaro per il rapporto stretto con Riina era probabilmente superiore a tutto quello che ci hanno raccontato i collaboratori fino ad oggi Messina Denaro - ha continuato il procuratore Patti - è uno dei mandanti delle stragi del '92 ma anche uno di quelli che già nella fase iniziale aveva messo mano a questo progetto con la missione romana del '92 dove addirittura è protagonista materiale di quella missione insieme a Graviano e agli altri". "Il momento dell'arresto - ha continuato Patti - è un momento che abbiamo accolto con soddisfazione. E' il coronamento di sforzi che l'autorità giudiziaria palermitana e le forze dell'ordine hanno per decenni dedicato e le circostanze dell'arresto possono sembrare banali ma dietro c'è un lavoro e una professionalità che secondo me non devono essere minimamente messe in discussione con discorsi dietrologici che lasciano il tempo che trovano".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare