Caltanissetta. Processo a Messina Denaro, il pg sulla missione per uccidere Falcone e Costanzo: "Fu una cosa seria"

Il procuratore generale Antonino Patti "Riina a Falcone lo avrebbe ucciso ovunque anche sulla Luna, lo disse lui in un'intercettazione"

Rita Cinardi

“Tra i motivi dell’Appello della Corte di Assise d’Appello di Catania del 2006 si dice che la missione romana fu un astuto espediente per distogliere i sospetti da Cosa Nostra e far credere che fossero stati i servizi segreti deviati. Ma non è così, allora alcune cose non si sapevano ma la missione romana era una cosa seria che alla fine fallì”. Lo ha detto il procuratore generale Antonino Patti che oggi ha ripreso la requisitoria nel processo che si celebra in Corte d’Assise d’Appello a Caltanissetta a Matteo Messina Denaro, accusato di essere il mandante delle stragi mafiose di Capaci e via d’Amelio. Il riferimento è alla cosiddetta missione romana, quando un commando, nel febbraio del ’92, partì dalla Sicilia per la capitale per eliminare Giovanni Falcone e Maurizio Costanzo.

“Falcone era uno dei pochi soggetti – continua Patti – che se in quel momento storico avesse subito del male qualsiasi investigatore, anche il meno esperto, avrebbe puntato l’attenzione su Cosa Nostra. Si parla di totale superficialità e inadeguatezza di Riina nell’organizzare la missione romana e che ha fatto affidamento a persone non tutte di rilevante calabro mafioso. Ma ci aveva mandato le persone più importanti, come Giuseppe Graviano, che è un capomandamento, così come Matteo Messina Denaro. Non è affatto vero, poi, che nel sestetto romano c’era gente che non sapeva mettere mano sugli esplosivi. Riina – aggiunge Patti - a Falcone lo avrebbe ucciso ovunque, anche sulla Luna. Lo dice lui stesso in un’interecettazione”. In primo grado Matteo Messina Denaro è stato condannato all’ergastolo. “L’accusa che si muove a Matteo Messina Denaro – ha detto nell’udienza scorsa il procuratore Patti - è di avere deliberato, insieme ad altri mafiosi regionali, che rivestivano uguale carica, le stragi. Quindi ci occupiamo di un mandante, non di un esecutore”.



