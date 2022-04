Cronaca 1160

Caltanissetta, processione del "Cristo Nero": emesso il divieto di stazionamento e circolazione pedonale in due strade

Si tratta di via Signore della Città e via San Nicolò, dove la presenza massiccia di fedeli non consentirebbe il rispetto della normativa anti-covid

Rita Cinardi

Giorno 15 aprile 2022 dalle 17 alle ore 24 e comunque fino a cessate esigenze, in occasione della processione del Cristo Nero, è stata prevista la sospensione della circolazione pedonale e di stazionamento in Via Signore della Città ed in Via San Nicolò, con esclusione: delle persone invalide in carrozzine e da un solo accompagnatore, dei portatori del Fercolo/Laudanti, nonché, dei componenti in solo transito del corteo della Real Maestranza, dei residenti e dei rappresentanti del Clero. L'ordinanza della Polizia Municipale è stata emanata in seguito al tavolo tecnico che si è svolto in questura, al fine di programmare e pianificare le misure di vigilanza, ordine e sicurezza in occasione della Settimana Santa, nonché, da un successivo sopralluogo dal quale è emerso che: la presenza massiccia dei fedeli nella Via Signore della Città ed in Via San Nicolò, non consentirebbero il rispetto delle vigenti disposizioni epidemiologiche ed in particolare delle disposizioni in ordine al distanziamento interpersonale e al divieto di assembramenti.



