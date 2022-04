Cronaca 1156

Caltanissetta. Processione Cristo Nero, una settantina di fogliamari fanno il tampone: "Grazie all'Asp per la disponibilità"

Per evitare il contatto con possibili soggetti positivi asintomatici i fogliamari hanno chiesto fatto la richiesta all'Asp che ha subito concesso la disponibilità

Redazione

I Fogliamari ringraziano la direzione generale dell’Asp di Caltanissetta per aver aderito e collaborato alla loro richiesta di essere sottoposti a tampone 48 ore prima della processione del Cristo Nero. “Questo – scrivono - per tutelarci da possibili soggetti positivi e asintomatici all'interno del gruppo, che sfila dietro il baldacchino del Signore della Città e per molti, non è possibile indossare la mascherina per ovvi motivi. E’ stata chiesta alla direzione sanitaria, la possibilità di mettere a disposizione, e gratuitamente, i tamponi per i fogliamari e il direttore sanitario, la dottoressa Marcella Santino, si è resa da subito disponibile, adoperandosi a mettere a punto l'organizzazione e, nel pomeriggio di ieri, si sono effettuati circa 70 tamponi”.



