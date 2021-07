Caltanissetta, problema al serbatoio: domani niente acqua in alcune zone della città

Cronaca 1767

Caltanissetta, problema al serbatoio: domani niente acqua in alcune zone della città

Non sarà possibile garantire la distribuzione nelle zone Firrio, Angeli, ASI Stazzone

Redazione

26 Luglio 2021 21:39

Si comunica che oggi i nostri tecnici hanno riscontrato un abbassamento di portata al serbatoio San Giuliano. È stata interrotta, quindi, la distribuzione nei settori h24 Poggio s. Elia e via Paladini (zona bassa). Domani 27 luglio non sarà possibile garantire la distribuzione nelle zone Firrio, Angeli, ASI Stazzone. Sono stati contattati i tecnici di Siciliacque e si rimane in attesa di chiarimenti sul disservizio.



