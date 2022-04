Cronaca 608

Caltanissetta, primo passo per la rinascita della Provvidenza: consegnate le chiavi dei nuovi alloggi

Si tratta, come ha spiegato il sindaco Gambino. di 10 alloggi e 3 unità commerciali con annessi spazi pubblici

Rita Cinardi

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha consegnato le chiavi agli assegnatari degli alloggi del “progetto pilota” della Provvidenza. Un progetto che mira a rilanciare uno dei quartieri più antichi ma anche, purtroppo più degradati della città, ripopolandolo e creando nuovi spazi. "Oggi è un giorno importante per la città di Caltanissetta - ha detto Gambino - un lavoro iniziato alcuni anni fa che ha permesso, la ricostruzione di edifici e il recupero di spazi all’aperto. Abbiamo ridato vita a 10 alloggi e a 3 unità commerciali, con annessi spazi pubblici. Questa è una grandissima soddisfazione per me, che sono stato il progettista e direttore dei lavori e ora consegno, come sindaco, le chiavi ai miei cittadini. Il locale al piano terra diverrà il punto di riferimento del quartiere, grazie all'impegno dell'assessorato alla cultura che, insieme ai servizi sociali, provvederà ad organizzare dei laboratori e delle attività per i ragazzi. C’è ancora tanto lavoro da fare. Il progetto pilota è il punto di partenza per la rigenerazione del nostro centro storico". La nascita del nuovo complesso è stata accolta con grande soddisfazione anche dal comitato di quartiere Provvidenza-San Giuseppe: "Una nuova Provvidenza che prende vita, e che da speranza a tutti noi nel continuare quel percorso di crescita, non solo del nostro quartiere, ma di tutto il Centro Storico e di tutta la città di Caltanissetta. Che quel segno di speranza parta da qui ci rende molto orgogliosi, guardando al futuro con forza e tenacia".



