Politica 434

Caltanissetta, prima assemblea di Azione: la segretaria provinciale Federica Giorgio assegna le deleghe

Le prossime riunioni saranno propedeutiche all’organizzazione dei congressi cittadini

Redazione

24 Novembre 2023 14:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-prima-assemblea-di-azione-la-segretaria-provinciale-federica-giorgio-assegna-le-deleghe Copia Link Condividi Notizia

Si è svolta ieri pomeriggio la prima assemblea di Azione dopo il congresso provinciale. La riunione aveva come ordine del giorno la costituzione della Segreteria del Segretario Provinciale neo eletto, Federica Giorgio, che ha anche assegnato le deleghe. Fanno parte della segreteria Vanessa Celestino, coordinatrice, educatrice ed imprenditrice nel settore terziario, con delega alle politiche sociali, Giuseppe di Vita, agente immobiliare, con delega Organizzazione e Tesseramento, Michael Gabriel Miccichè, organizzatore di eventi, e progettista finanziamenti regionali, con delega agli Enti Locali, Antonio Serra, studente e rappresentate dell’Istituto “S. Mottura” di Caltanissetta, Con delega alla comunicazione, Guido Ferlisi, studente con delega under 30.

Il Presidente provinciale, Maurizio Fiorenza durante il congresso aveva proposto che le riunioni fossero itineranti per poter dare importanza ai territori, argomento cardine della mozione del segretario, la cui linea sarà sempre rivolta all’attenzione ai cittadini e ai territori, da troppo tempo dimenticati dalla politica locale e regionale. Le prossime riunioni saranno propedeutiche all’organizzazione dei congressi cittadini che si terranno indicativamente a febbraio. La proposta è stata accolta con entusiasmo dagli iscritti in particolar modo dai giovanissimi che hanno da subito apprezzato questo approccio. La segreteria si metterà da subito al lavoro sui territori per proporre soluzioni ai tanti problemi che da tempo affliggono la nostra provincia.



Si è svolta ieri pomeriggio la prima assemblea di Azione dopo il congresso provinciale. La riunione aveva come ordine del giorno la costituzione della Segreteria del Segretario Provinciale neo eletto, Federica Giorgio, che ha anche assegnato le deleghe. Fanno parte della segreteria Vanessa Celestino, coordinatrice, educatrice ed imprenditrice nel settore terziario, con delega alle politiche sociali, Giuseppe di Vita, agente immobiliare, con delega Organizzazione e Tesseramento, Michael Gabriel Miccichè, organizzatore di eventi, e progettista finanziamenti regionali, con delega agli Enti Locali, Antonio Serra, studente e rappresentate dell'Istituto "S. Mottura" di Caltanissetta, Con delega alla comunicazione, Guido Ferlisi, studente con delega under 30. Il Presidente provinciale, Maurizio Fiorenza durante il congresso aveva proposto che le riunioni fossero itineranti per poter dare importanza ai territori, argomento cardine della mozione del segretario, la cui linea sarà sempre rivolta all'attenzione ai cittadini e ai territori, da troppo tempo dimenticati dalla politica locale e regionale. Le prossime riunioni saranno propedeutiche all'organizzazione dei congressi cittadini che si terranno indicativamente a febbraio. La proposta è stata accolta con entusiasmo dagli iscritti in particolar modo dai giovanissimi che hanno da subito apprezzato questo approccio. La segreteria si metterà da subito al lavoro sui territori per proporre soluzioni ai tanti problemi che da tempo affliggono la nostra provincia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare