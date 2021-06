Cronaca 2786

Caltanissetta. Pretende di entrare al bar dopo la mezzanotte, il proprietario dice "no" e lui rompe una panca

E' successo in uno dei locali di via Consultore Benintendi. Quando le forze dell'ordine sono arrivate il giovane si era già dileguato

Rita Cinardi

19 Giugno 2021 15:16

Pretendeva di entrare dentro un locale e quando gli è stato detto di no, perché era già passata la mezzanotte, ha distrutto una panca di legno. E' successo nella notte alla Strata 'a Foglia. Un ragazzo, i presenti non hanno saputo indicare l'esatta nazionalità, ma a quanto pare magrebino, ha dato in escandescenza perché il proprietario del locale "La chupiteria el chupito" gli aveva fatto presente che era già passata la mezzanotte e quindi non era più possibile entrare. A quel punto il giovane si è accanito contro una panca di legno colpendola e danneggiandola. I presenti hanno subito contattato il numero di emergenza. Poco dopo sono arrivate pattuglie di carabinieri e polizia ma del giovane nemmeno l'ombra. Capito l'andazzo, infatti, è riuscito ad allontanarsi insieme ad un'amica per le vie circostanti.



