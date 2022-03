Cronaca 475

Caltanissetta, presto un nuovo parco cittadino all'interno della ex caserma "Capitano Franco"

Il sindaco Roberto Gambino ha ringraziato la viceministra Laura Castelli per il suo intervento

Rita Cinardi

"Oggi la nostra Caltanissetta raggiunge un obiettivo importante: la realizzazione di un parco e di un edificio attrezzato dedicato ai più giovani. Sono fiero del lavoro fatto grazie al quale sarà possibile offrire ai nisseni una struttura dedicata ai nostri ragazzi". A dichiararlo il sindaco Roberto Gambino dopo la firma della cessione di parte del plesso da parte della Guardia di Finanza al demanio che, a sua volta, ha ceduto al Comune. "L’agenzia del demanio ha ceduto al nostro comune parte dell’ex caserma “Capitano Franco” - ha continuato Gambino - che diventerà un parco, ciò è stato possibile anche grazie all’intervento della Viceministra Laura Castelli a cui voglio dire grazie per la disponibilità mostrata e per essere intervenuta oggi durante la firma. Quello che abbiamo fatto è stato portato a compimento, non con poche difficoltà, continuando un percorso tracciato dalla precedente amministrazione.

L’azione che stiamo portando a termine significa molto per la nostra Caltanissetta perché viene rigenerato uno spazio pubblico abbandonato da quaranta anni restituendolo ai cittadini con una nuova funzione sociale. In definitiva devo dire grazie alla Viceministra Castelli, al Comando generale della Guardia di Finanza e ai suoi uffici periferici, all'Agenzia del Demanio e ai suoi uffici regionali e agli uffici infrastrutture dello Stato Maggiore dell'esercito, che hanno collaborato in maniera coordinata e sinergica con il Comune per il bene della città. Ora - conclude il primo cittadino - aspettiamo gli inizi dei lavori e mettiamoci all’opera!"



